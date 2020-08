Addio a Giorgiana Corsini, la drammatica morte della nobile nelle acque dell'Argentario (Di sabato 1 agosto 2020) Addio alla principessa Giorgiana Corsini, morta a 80 anni a causa di un malore che la ha colpita mentre nuotava in mare all'Argentario. La nobile era animatrice della vita culturale fiorentina e fondatrice della mostra "Artigianato e Palazzo", nello storico palazzo Corsini di Firenze. Nata a Varese il 3 agosto 1939, era sposata con il principe Filippo Corsini, 83 anni, dal quale ha avuto quattro figli. Dopo il malore è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Grosseto, in codice rosso e con l'elisoccorso, ma i tentativi di salvare la vita si sono rivelati vani. Giorgiana Corsini ogni mattina, molto presto, faceva un bagno nella zona ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Addio Giorgiana Mantova, il Festivaletteratura 2020 si farà: chi ci sarà BergamoNews.it Addio a donna Giorgiana Corsini, colpita da un malore in mare

Forse è morta proprio come avrebbe voluto, mentre nuotava, nel suo mare, in Maremma. Se n’è andato un pezzo di storia di Firenze. Se n’è andata Giorgiana Corsini, stamani, donna Giorgiana, come tutti ...

Forse è morta proprio come avrebbe voluto, mentre nuotava, nel suo mare, in Maremma. Se n’è andato un pezzo di storia di Firenze. Se n’è andata Giorgiana Corsini, stamani, donna Giorgiana, come tutti ...