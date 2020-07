World Breaking news del 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Oggi, 31 luglio 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. World last news del 31 luglio 2020 Spagna: i contagi covid crescono ancora Le autorità sanitarie spagnole hanno registrato un nuovo picco di contagi da coronavirus. Si sono infatti verificati 1229 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Di questi, 225 sono a Madrid, 352 in … Leggi su periodicodaily

ValentinaPunto : @LoPsihologo Breaking Bad, Gotham, The 100 e The End of the Fucking World (Sono andata a cercare le colonne sonore… - petermeyeer : RT @RicCavalier: Il presidente biellorusso Lukashenko ha il #coronavirus coronavirus. In passato aveva dichiarato che per proteggersi dal v… - landau_janina : RT @RicCavalier: Il presidente biellorusso Lukashenko ha il #coronavirus coronavirus. In passato aveva dichiarato che per proteggersi dal v… - RicCavalier : Il presidente biellorusso Lukashenko ha il #coronavirus coronavirus. In passato aveva dichiarato che per proteggers… -

Ultime Notizie dalla rete : World Breaking World Breaking news del 30 luglio 2020 Zazoom Blog