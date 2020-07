Willow, Ron Howard aggiorna sulla serie tv: "Gli script stanno venendo benissimo" (Di venerdì 31 luglio 2020) Il regista e produttore Ron Howard ha confermato che la serie tv sequel di Willow è in fase di sviluppo e la lavorazione sembra procedere molto bene- Ron Howard è ottimista sullo sviluppo della serie tv sequel del fantasy Willow e aggiorna i fan con parole entusiastiche nei confronti degli script in lavorazione, il tutto anche se il progetto non ha ancora ottenuto la luce verde. Nel corso di una conversazione con Andy Cohen nel suo show su Radio Andy Sirius XM, Ron Howard ha rivelato: "L'altra sera ho avuto un incontro di due ore sullo sviluppo della storia. Lo sceneggiatore Jon Kasdan è alla guida di un gruppo di autori e stanno lavorando alacremente. Le sceneggiature stanno ... Leggi su movieplayer

