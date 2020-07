Viareggio – Italia in Comune sostiene candidatura di Giorgio del Ghingaro (Di venerdì 31 luglio 2020) Viareggio – Italia in Comune sostiene candidatura di Giorgio del Ghingaro – Italia in Comune è pronta a sostenere la ricandidatura del sindaco uscente, Giorgio Del Ghingaro alle prossime amministrative 2020 per il Comune di Viareggio. Lo comunica in una nota il partito fondato nel 2017 da Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, che raccoglie oltre quattrocento fra sindaci e amministratori locali di tutta Italia. “Riteniamo che le prossime amministrative siano una tappa fondamentale per il futuro di questo Paese e ci stiamo impegnando con il nostro movimento per sostenere tutti quei progetti di rilancio e di ... Leggi su romadailynews

“Benvenuto al Psi, la coalizione si ingrandisce: sicuri, il cambiamento continua”

