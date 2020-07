Università, nessuno decide (neanche il ministro): caos sulle regole anti-Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) Gaio Pompeo Trimalcione è un personaggio della letteratura latina creato da Petronio. Pur non essendo un uomo colto, Trimalcione sfoggia con grande orgoglio la sua biblioteca, da gran vanitoso qual è. Mi sono accorto negli anni di assomigliare non poco a Trimalcione, non tanto nella vanità – si spera – quanto nella quasi maniacale attenzione nel conservare una biblioteca ben fornita da mostrare all’occorrenza. Chi ne possiede una di bell’aspetto sicuramente ne avrà apprezzato l’utilità come sfondo delle proprie videoconferenza nell’era coronavirus. Spesso mi distraggo osservando i libri sui ripiani. File e file di volumi universitari su cui ho passato ore e ore. E mi viene da pensare. Cosa ne sarà, ora, dell’università? Così come in altri Paesi in Italia continua il dibattito su questo ... Leggi su tpi

