Università, iscrizione gratis e tasse ridotte: le misure post Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – iscrizione gratis all'università e tasse ridotte fino al 50% per gli studenti. È questa la promessa del rettore dell'Università Federico II, Arturo De Vivo. "Non possiamo permetterci di perdere matricole. Non possiamo permettere che per colpa della crisi i ragazzi rinuncino ai loro progetti universitari. Se non investiamo sul capitale umano, sulla formazione dei giovani, rischia l'intero Paese e il Mezzogiorno in particolare", racconta il rettore a Il Mattino. Sono circa 75mila gli studenti iscritti ad una delle università fra le più antiche d'Italia e del mondo che potranno beneficiare di una riduzione del 50% delle tasse universitarie e iscriversi gratuitamente. Una manovra che ...

