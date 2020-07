Università, alla Sapienza Roma corso ‘Anticorruzione e appalti Pubblica amminitsrazione’ (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – All’università Sapienza di Roma sono aperte fino al 30 settembre le domande di ammissione al corso di alta formazione su ‘Anticorruzione e Appalti della Pubblica Amministrazione’, diretto dal professor Gianluca Maria Esposito. Leggi su dire

inail_gov : Il volume è dedicato alla misura antincendio S.4 ”Esodo” del Codice di prevenzione incendi ed è realizzato da… - rana_del_lay : La mia università ha appena confermato che fino alla fine dell'anno le lezioni saranno online e non ci saranno abba… - Fen_church : RT @Russ_Eman: Sui treni regionali della Sicilia il distanziamento sociale non esiste più. Immagino, a questo punto, che contagiarsi su que… - Stupormundi66 : RT @Russ_Eman: Sui treni regionali della Sicilia il distanziamento sociale non esiste più. Immagino, a questo punto, che contagiarsi su que… - Russ_Eman : Sui treni regionali della Sicilia il distanziamento sociale non esiste più. Immagino, a questo punto, che contagiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Università alla Università, con la «no-tax area» fino a 20mila euro di Isee, si rischia un buco di 225 milioni di euro Corriere della Sera