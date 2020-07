Temptation Island, Lorenzo Amoruso contro Anna e Antonio: "Poco rispettosi" (Di venerdì 31 luglio 2020) Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e donne, Lorenzo Amoruso ha commentato l'avventura di Temptation Island, dalla quale è uscito insieme alla sua compagna Manila Nazzaro. A proposito degli apprezzamenti ricevuti sui social per il suo comportamento nel villaggio, l'ex calciatore ha detto:Ne sono rimasto lusingato ed è stato totalmente inaspettato (sorride, ndr). È pur vero che ho una spiccata personalità, una filosofia da leader, perché nel mio lavoro ho sempre dovuto fare il capitano, quello che mette da parte gli egoismi personali per far valere le ragioni giuste, ma non credevo che tutto questo sarebbe venuto fuori. Mi è sempre piaciuto provare a mediare, cercare soluzioni a situazioni complicate e osservare i fatti da punti di vista diversi. Quando si è ... Leggi su blogo

