Tamponi a 60 persone a Caccuri dopo un caso di coronavirus, tutti negativi (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono risultati tutti negativi i Tamponi eseguiti su circa sessanta persone a Caccuri che nei giorni scorsi erano stati a contatto diretto con una donna che aveva contratto il coronavirus dopo essere rientrata... Leggi su feedpress.me

s_parisi : Va cambiato paradigma sul piano sanitario. Serve fare i tracciamenti, fare tamponi a tappeto e isolare i contagiati… - Taxistalobbyst : @massimogrossi2 @cergi01 @valy_s Ma perchè parlate di contagi #COVID quando ormai sappiamo che come per i morti fan… - giu98x : @noctvurne E ad esempio il focolaio famigliare è vicino casa mia, e fino a stamattina (che sono arrivati gli esiti… - romi_andrio : @alessand_mella @repubblica Sono emersi ora ...il47% positivi al sierologico con tampone negativo ...oltre a perso… - romi_andrio : @alessand_mella @repubblica I tamponi più il sierologico indicano le persone infette ,ma non è detto che si siano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi persone Coronavirus, oltre 10 mila tamponi e 35 nuovi casi positivi (20 asintomatici). I guariti salgono a 23.874 (+9) Regione Emilia Romagna Coronavirus, 379 nuovi contagi e 9 decessi oggi in Italia

I tamponi effettuati sono stati 68.444 ... Calano anche i ricoverati con sintomi (-32), che sono ora 716. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.665 (+230), gli attualmente positivi 12.422 (+192 ...

Virus, il bollettino segna una nuova vittima in Liguria

La Spezia - Un nuovo decesso per Covid in Liguria e rimane fermo il cluster savonese. Sono 1.555 i tamponi effettuati in tutta la regione oggi, con una predominanza di casi a Genova (750), seguita da ...

I tamponi effettuati sono stati 68.444 ... Calano anche i ricoverati con sintomi (-32), che sono ora 716. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.665 (+230), gli attualmente positivi 12.422 (+192 ...La Spezia - Un nuovo decesso per Covid in Liguria e rimane fermo il cluster savonese. Sono 1.555 i tamponi effettuati in tutta la regione oggi, con una predominanza di casi a Genova (750), seguita da ...