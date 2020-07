Suns Europe al Castello di Udine il 30 agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Con qualche mese di anticipo, ecco all’orizzonte la sesta edizione di Suns Europe, organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane. Il festival delle arti in lingua minorizzata torna, dopo l’emergenza Covid-19, con un programma non meno ricco di quello a cui ci ha abituati negli ultimi anni, ma una serie di novità! CONCERTONE – Una su tutte il Concertone: quest’anno si terrà al Castello di Udine il 30 agosto alle 21. Nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del Covid i posti saranno limitati, l’ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito (https://www.SunsEurope.com/it/prenotazione , dal 30 luglio). L’organizzazione ha deciso anche di rimandare ... Leggi su udine20

