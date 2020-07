Serie A, programmazione e dove vedere in TV le partite della 38ª giornata (Di venerdì 31 luglio 2020) La Serie A 2019/20 arriva all'ultimo atto. Dopo la pausa forzata per la pandemia Coronavirus e l'incertezza sulla ripartenza, il campionato italiano giunge alla giornata numero 38 con ancora qualche verdetto da decretare. Il sipario si alzerà nella giornata di sabato con il match delle 18 tra Brescia e Sampdoria (DAZN), seguita dalle gare in contemporanea Atalanta-Inter (DAZN), Juventus-Roma (Sky), Milan-Cagliari (Sky) e Napoli-Lazio (Sky). Domenica, sempre alle 18, sarà invece la volta di... Leggi su 90min

news24_napoli : Sky o DAZN? La programmazione tv dell’ultima giornata di Serie A #Napoli - UgoBaroni : RT @SkySport: L'UOMO DELLA DOMENICA – DISCORSO SU DUE PIEDI Di Giorgio Porrà ? PAULO DYBALA IL CONTAGIO DELLA JOYA Gli appuntamenti ? https… - pinadero50 : RT @pinadero50: ????Uomo della Domenica: Dybala il contagio della Joya - Fabio64535537 : RT @SkySport: L'UOMO DELLA DOMENICA – DISCORSO SU DUE PIEDI Di Giorgio Porrà ? PAULO DYBALA IL CONTAGIO DELLA JOYA Gli appuntamenti ? https… - pinadero50 : ????Uomo della Domenica: Dybala il contagio della Joya -

Ultime Notizie dalla rete : Serie programmazione Sky o DAZN? La programmazione tv dell'ultima giornata di Serie A TUTTO mercato WEB Barbolini in Trentino Quarta guida l’under 13 femminile

Resta in Trentino ma si sposta a Volano per disputare la serie B1 femminile l’esperta schiacciatrice ternana Valentina Barbolini che dopo la stagione a Trento (A2), ha deciso di scendere di categoria: ...

Come vedremo la Serie A i prossimi anni?

Il prossimo anno dovrebbe restare tutto com'è adesso sul fronte dei diritti del calcio. La vera rivoluzione potrebbe avvenire nel triennio 2021-2024. Rubrica settimanale SosTech, frutto della collabor ...

Resta in Trentino ma si sposta a Volano per disputare la serie B1 femminile l’esperta schiacciatrice ternana Valentina Barbolini che dopo la stagione a Trento (A2), ha deciso di scendere di categoria: ...Il prossimo anno dovrebbe restare tutto com'è adesso sul fronte dei diritti del calcio. La vera rivoluzione potrebbe avvenire nel triennio 2021-2024. Rubrica settimanale SosTech, frutto della collabor ...