Screening più facile, tamponi e sierologici al Cerba (Di venerdì 31 luglio 2020) Test sierologici anche con Cerba Hc per i cittadini di Basiglio. Grazie alla nuova convenzione stipulata nei giorni scorsi dall Comune, i residenti potranno effettuare test sierologici per anticorpi ... Leggi su ilgiorno

piersileri : Prima che arrivasse il covid erano già stati stanziati più soldi per la sanità ed era la prima volta dopo molti ann… - Massimi07355017 : RT @piersileri: Prima che arrivasse il covid erano già stati stanziati più soldi per la sanità ed era la prima volta dopo molti anni, adess… - annamariavasile : RT @piersileri: Prima che arrivasse il covid erano già stati stanziati più soldi per la sanità ed era la prima volta dopo molti anni, adess… - MalangoneMario : RT @piersileri: Prima che arrivasse il covid erano già stati stanziati più soldi per la sanità ed era la prima volta dopo molti anni, adess… - demian_yexil : RT @piersileri: Prima che arrivasse il covid erano già stati stanziati più soldi per la sanità ed era la prima volta dopo molti anni, adess… -

Ultime Notizie dalla rete : Screening più