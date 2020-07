Salvini rischia 15 anni e tutto il suo futuro politico: cosa dice la Legge Severino del 2012 (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono enormi i rischi per Matteo Salvini, dopo che il Senato ha approvato la decisione di mandarlo a processo per il caso Open Arms, se pensiamo al fatto che si vada oltre la pena di 15 anni di cui tanto si parla stamane. Ci sono stati diversi fatti singolari che si sono susseguiti dopo la lettura del verdetto in aula da parte di Casellati, a partire dalla gaffe del TG2 che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Tuttavia, alcuni fattori extra vanno presi in esame a proposito degli scenari a medio termine che si potrebbero configurare. cosa rischia Salvini con il processo: non solo la pena di 15 anni Partiamo da un importante presupposto. Nonostante le notizie trapelate nella giornata di ieri, infatti, occorre tener presente quanto riportato da TPI. Perché se è vero da ... Leggi su bufale

senborgonzoni : ?? STOP INVASIONE - IO STO CON SALVINI! Questo sabato e questa domenica in centinaia di piazze Italiane, potrai fir… - fattoquotidiano : SALVINI ORA RISCHIA IL PROCESSO Il suo destino giudiziario torna nelle mani del Senato @Snaporaz92 #FattoQuotidiano… - LegaSalvini : IN QUESTA ITALIA AL CONTRARIO DOMANI MATTEO SALVINI RISCHIA IL SECONDO PROCESSO (GRAZIE A PD E 5 STELLE) PER AVER D… - EnzaSorti : RT @giuliaselvaggi2: “Diffidiamo il sen. Matteo Salvini dall'indossare,per squallidi fini propagandistici,indumenti riconducibili al corpo… - AntJPlissken : RT @giuliaselvaggi2: “Diffidiamo il sen. Matteo Salvini dall'indossare,per squallidi fini propagandistici,indumenti riconducibili al corpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini rischia Salvini rischia fino a 15 anni. Ma il suo vero incubo è la ineleggibilità Il Messaggero "Open Arms scelta condivisa. Inchiesta Fontana? Ridicola come la mia"

E' surreale è solo un ennesimo attacco alla Lega, alla Lombardia e a Fontana, ma i lombardi hanno reagito eroicamente alla bomba atomica che ci è scoppiata in casa". Quanto alle accuse sulla mancata z ...

Coronavirus, migranti e propaganda: il focolaio di Treviso non c'entra nulla con gli ultimi sbarchi

"Immigrati mandati a Treviso, ben 129 trovati positivi al Virus! Se tornerà l’epidemia, sappiamo chi ne sarà colpevole" Matteo Salvini, il segretario della Lega ed ex ministro, commenta così su Twitte ...

E' surreale è solo un ennesimo attacco alla Lega, alla Lombardia e a Fontana, ma i lombardi hanno reagito eroicamente alla bomba atomica che ci è scoppiata in casa". Quanto alle accuse sulla mancata z ..."Immigrati mandati a Treviso, ben 129 trovati positivi al Virus! Se tornerà l’epidemia, sappiamo chi ne sarà colpevole" Matteo Salvini, il segretario della Lega ed ex ministro, commenta così su Twitte ...