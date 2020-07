Ryan Reynolds lancia The Group Effort Initiative per aumentare la diversità nel mondo del cinema (Di venerdì 31 luglio 2020) Ryan Reynolds ha lanciato The Group Effort Initiative per poter aiutare le persone appartenenti alle minoranze a ottenere lavori nel mondo del cinema. Ryan Reynolds ha lanciato ufficialmente The Group Effort, iniziativa a favore della diversità e inclusione, che, come spiega in un video, sarà sostenuta dall'attore canadese. La star ha spiegato che il progetto sostenuto dalla sua casa di produzione Maximum Effort permetterà a circa 10-20 tirocinanti di colore, appartenenti a comunità discriminate e poco rappresentate, e di ogni età, la possibilità di vivere un'esperienza unica sul set in vista di una potenziale ... Leggi su movieplayer

Blake Lively e Ryan Reynolds: il nome dell'ultima figlia e tutti i dettagli sulla vita privata che sono riusciti a tenere nascosti

"Come ti ammazzo il bodyguard": risate e pallottole sbarcano su Netflix

Stavolta i due carismatici protagonisti sono però l'uomo del momento, Ryan Reynolds, che con l'avvento di Deadpool nelle pellicole cinematografiche è tornato sulla cresta dell'onda, vivendo un momento ...

Tornano a punzecchiarsi due star molto amate, Hugh Jackman e Ryan Reynolds, dopo la nomination agli Emmy Awards del primo per la sua interpretazione in Bad Education. NOTIZIA di ILARIA SCOGNAMIGLIO — ...

