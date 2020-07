Regole anti-Covid, per 4 su 10 seguirle è troppo faticoso (Di venerdì 31 luglio 2020) Le regole per limitare il più possibile il contagio da coronavirus, in questa fase, sono sostanzialmente tre: indossare la mascherina, igienizzarsi spesso le mani e rispettare il distanziamento sociale. Eppure, per 4 italiani su 10, seguire queste semplici norme è faticoso: lo rivela uno studio del centro di ricerca EngageMinds Hub dell’Università Cattolica. «Ben più di un terzo della popolazione italiana, il 38% per la precisione, trova molto difficile cambiare le proprie abitudini di vita», spiega Guendalina Graffigna, docente di Psicologia dei consumi e direttore del centro di ricerca EngageMinds Hub. Leggi su vanityfair

