PSG, brutte notizie per Kurzawa: infortunio e match con l’Atalanta a rischio (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Paris Saint-Germain ha perso Kurzawa per infortunio: il terzino è a rischio per il match di Champions League contro l’Atalanta brutte notizie per il Paris Saint-Germain in vista del match contro l’Atalanta, valevole per i quarti di finale di Champions League. Durante la finale di Coppa di Lega contro il Lione, il tecnico Thomas Tuchel ha perso Layvin Kurzawa per infortunio. Il terzino verrà monitorato dallo staff medico del PSG e sarà stabilita nelle prossime ore l’entità del guaio fisico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: Brutte notizie per il PSG in vista della Champions: #Mbappe in stampelle ?? diretta su @tvdellosport - Moixus1970 : RT @GiovaAlbanese: Brutte notizie per il PSG in vista della Champions: #Mbappe in stampelle ?? diretta su @tvdellosport - Jfollow_38 : RT @GiovaAlbanese: Brutte notizie per il PSG in vista della Champions: #Mbappe in stampelle ?? diretta su @tvdellosport - morenoAlmare : RT @GiovaAlbanese: Brutte notizie per il PSG in vista della Champions: #Mbappe in stampelle ?? diretta su @tvdellosport - juvemyheart : RT @GiovaAlbanese: Brutte notizie per il PSG in vista della Champions: #Mbappe in stampelle ?? diretta su @tvdellosport -

Un brutto anatroccolo in un cigno ... Negli ultimi 15 anni ha vinto 10 titoli nazionali con 6 squadre diverse Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan e Psg. E quando non ha vinto il titolo, si è ...

Coppa di Lega: Psg-Lione ultimo atto, con la testa alla Champions

Dopo la finale della Coppa di Francia, in cui il PSG ha avuto ragione del Saint’Etienne, questa sera a Parigi presso lo Stade de France, che nel 98 fu teatro dei quarti di finale del Mondiale tra Fran ...

