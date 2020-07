Primi giorni d'agosto, caldo africano, temporali violenti e rischio grandine (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma - L'alta pressione che sta favorendo tempo stabile su gran parte d'Italia e caldo intenso subirà un attacco sul finire della settimana ad opera del flusso atlantico che scenderà di latitudine, erodendone il perimetro settentrionale. Ne conseguirà un peggioramento a partire da domenica con piogge e temporali anche di forte intensità che dalle Alpi si porteranno sulla Pianura Padana e in Liguria, risultando anche grandinigeni. I fenomeni si protrarranno anche nell'inizio della nuova settimana e si concentreranno sulle regioni settentrionali, dove le temperature caleranno vistosamente. Non verranno interessate le regioni centro-meridionali, dove il tempo rimarrà più stabile ma le temperature subiranno comunque un calo, soprattutto al Centro. METEO DOMENICA. Peggiora sin dal mattino sulle Alpi con piogge e ... Leggi su abruzzo24ore.tv

ducabeverhausen : “(I dati) Li conservo a partire dai primi giorni di marzo. Li ho riletti nei giorni scorsi. Non possiamo non dobbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Primi giorni

S&H Magazine

La ministra Azzolina torna a parlare di didattica a distanza, ma anticipa sin da subito che la quotidianità sarà costituita dalle lezioni in classe. News scuola dalla ministra Azzolina, che anticipa l ...Due eventi ravvicinati che hanno mandato in tilt l'intero sistema idrico e creato disagi a non finire a migliaia di famiglie. L'acqua doveva tornare nelle case alle prime luce dell'alba di ieri, almen ...