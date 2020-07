Padova, benefattore anonimo dona 150mila euro e salva la casa di un bambino affetto dalla sindrome di Dravet (Di venerdì 31 luglio 2020) Un benefattore anonimo ha versato 152mila euro per ricomprare all'asta una casa speciale, attrezzata per assistere Leonardo, 14 anni, affetto dalla sindrome di Dravet, una forma di epilessia rara e ... Leggi su tgcom24.mediaset

giuliog : RT @TV2000it: #Padova, anonimo benefattore dona 152 mila euro e salva la casa del piccolo Leo #31luglio @PierluigiVito - Brownfox_51 : Una notizia che scalda il cuore ?? - PatriziaPollas4 : RT @TV2000it: #Padova, anonimo benefattore dona 152 mila euro e salva la casa del piccolo Leo #31luglio @PierluigiVito - TV2000it : #Padova, anonimo benefattore dona 152 mila euro e salva la casa del piccolo Leo #31luglio @PierluigiVito - heartless_li : RT @webAnto: In un un mondo fatto di egoismo e con tutte le sofferenze di questi ultimi mesi, questa è una bella notizia ?????? Padova, un an… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova benefattore

TGCOM

Un benefattore anonimo ha versato 152mila euro per ricomprare all'asta una casa speciale, attrezzata per assistere Leonardo, 14 anni, affetto dalla sindrome di Dravet (una forma di epilessia rara e in ...Una storia di straordinaria generosità ci arriva da Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, dove grazie al contributo di un anonimo benefattore è stata potuta salvare la casa di Leonardo, un raga ...