Nel Lazio trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, 15 sono positivi al Covid-19. Di nove invece si sono perse le tracce (Di venerdì 31 luglio 2020) «Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, di questi 9 si sono resi irreperibili, senza alcun elemento di proporzionalità. Nel gruppo 15 sono positivi ad oggi ovvero il 4,5%. Così il meccanismo non può funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi», così in un post il portale Regionale Salute Lazio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

