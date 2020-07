"Negli Usa una catastrofe sanitaria". L'accusa a Trump in Congresso (Di venerdì 31 luglio 2020) “L’America è nel mezzo di una catastrofe sanitaria”: così James Clyburn, il presidente della commissione speciale del Congresso che indaga sulla risposta alla pandemia dell’amministrazione Trump, ha aperto l’audizione in cui saranno ascoltati tutti i massimi esperti, dal virologo Anthony Fauci al direttore dei Cdc (Centri di controllo e prevenzione delle malattie) Robert Redfield. “Per migliorare la nostra risposta - ha aggiunto - dobbiamo identificare e correggere gli errori del passato, specie quelli in corso”.Secondo l’ultimo bilancio, Negli Stati Uniti sono stati registrati 1.379 nuovi decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati della John Hopkins University e si tratta del terzo giorno consecutivo con ... Leggi su huffingtonpost

