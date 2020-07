Nascono Pantone Connect e Color Match Card, gli strumenti rivoluzionari per catturare i colori che ci circondano (Di venerdì 31 luglio 2020) Pantone ha lanciato Color Match, un’app rivoluzionaria in grado di riconoscere i Colori della natura. Pantone ha sempre fatto del Colore un vero e proprio linguaggio, fornendo a professionisti e appassionati strumenti e dispositivi per avvicinare il mondo fisico delle cromie a quello digitale. All’app per smartphone “Pantone Connect” si unisce la Color Match Card, una carta leggera e resistente in cartoncino laminato con custodia di protezione. Si tratta di uno strumento che permette a chiunque di acquisire il Colore di oggetti, superfici o tessuti tramite la fotocamera del cellulare e trovare attraverso l’app una precisa ... Leggi su newsagent

