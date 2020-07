Morto Alan Parker, addio al regista di Saranno Famosi e Fuga di Mezzanotte (Di venerdì 31 luglio 2020) Morto Alan Parker, si è spento all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Tra i suoi film più conosciuti “Saranno Famosi” e “Fuga di Mezzanotte.” Fonte Getty ImmagesSi è spento all’età di 76 anni Alan Parker, il regista e autore di film com “Saranno Famosi”, “Fuga da Mezzanotte” e “Mississippi Burning.” A dare il triste annuncio il British Film Institute. Il regista si è spento dopo una lunga malattia, nel 1985 si aggiudicò il Gran Premio della Giuria a Cannes per ... Leggi su chenews

