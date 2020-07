Milan, Begovic ai saluti: niente riscatto per il portiere bosniaco (Di venerdì 31 luglio 2020) Il portiere del Milan, Asmir Begovic, arrivato a gennaio in prestito dal Bournemouth per prendere il posto di Pepe Reina passato all’Aston Villa, sta per dire addio al club rossonere. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il portiere non rientra nei piani della dirigenza e, per questo, non sarà riscattato, visto anche l’imminente ritorno di Pepe Reina in quel di Milanello. Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA | #Milan, #Begovic ai saluti: niente riscatto per il portiere bosniaco - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Torna Pepe #Reina, #Begovic ai saluti - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, niente riscatto per Begovic. Torna Reina - FossaLeoni1899 : Niente riscatto per Begovic da parte del Milan: torna #PepeReina ???? #ACMilan #AsmirBegovic - news24_napoli : TS – Begovic, niente riscatto. Reina rientra dal prestito -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Begovic Milan, Begovic non verrà riscattato: tornerà Reina dall'Aston Villa TUTTO mercato WEB TS – Begovic, niente riscatto. Reina rientra dal prestito

Si delinea la nuova situazione portieri per la prossima stagione. Con Donnarumma pronto al rinnovo e Pepe Reina che rientrerà dal prestito all’Aston Villa, che si è salvato all’ultima giornata, ecco c ...

Milan ottimista sulla fumata bianca per il rinnovo di Donnarumma. E come vice potrebbe tornare Reina al posto di Begovic

Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Non c’è ancora la fumata bianca, ma come per Ibrahimovic c’è ottimismo all’interno della dirigenza di Via Aldo Rossi nel riu ...

Si delinea la nuova situazione portieri per la prossima stagione. Con Donnarumma pronto al rinnovo e Pepe Reina che rientrerà dal prestito all’Aston Villa, che si è salvato all’ultima giornata, ecco c ...Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Non c’è ancora la fumata bianca, ma come per Ibrahimovic c’è ottimismo all’interno della dirigenza di Via Aldo Rossi nel riu ...