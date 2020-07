Meteo NAPOLI: CALDO e AFA opprimente, in attenuazione ad inizio settimana (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI proporrà i massimi effetti dell'anticiclone africano, che si tradurranno in afa opprimente. Aria più secca porterà un ridimensionamento della calura ad inizio settimana. Venerdì 31: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Sabato 1 agosto: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Domenica 2: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in ... Leggi su meteogiornale

