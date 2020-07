Matteo Salvini: il leader non potrà presentarsi alle prossime elezioni? (Di venerdì 31 luglio 2020) Matteo Salvini dovrà affrontare il processo che lo accusa di sequestro di persona e abuso di atti d’ufficio per il caso Open Arms Il peggior incubo di Matteo Salvini potrebbe arrivare. Solo ieri il Senato ha dato il via libera per il processo al leader della Lega per sequestro multiplo di persone e abuso di atti d’ufficio. Mentre l’ex ministro dell’Interno sfoggia una serenità d’animo per aver fatto ”il bene dell’Italia”, c’è un fantasma che aleggia sul suo capo: l’incandidabilità alle prossime elezioni. Cosa accadrebbe se questo succedesse davvero? Sembra di ripercorrere lo stesso scenario che toccò a Silvio Berlusconi. Ma il partito personale di Berlusconi ... Leggi su zon

Rinaldi_euro : Massimo Giannini su Salvini: 'Minaccia di un ordine costituito'. Guido Crosetto: 'Parole che fanno rabbrividire' - matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni di voi me lo dicono nei corridoi: 'Matteo hai ragione, ma l'indicazione del partito è quella'. A m… - HuffPostItalia : Massimo Cacciari: 'Il processo a Matteo Salvini finirà in nulla. Gli farà pure comodo' - tomlupi75 : RT @adamfoureira: Io nego il consenso al prolungamento della carriera politica di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. - silviajuve71 : RT @La7tv: #lariachetira Paolo #Mieli: 'Se Matteo Renzi meditasse meglio qual è l'atteggiamento da prendere in materia di giustizia, visto… -