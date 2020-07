League of Legends, confermata la fine della partnership “lampo” con Neom: decisivi i dipendenti di Riot (Di venerdì 31 luglio 2020) Diversi partecipanti al campionato europeo di League of Legends hanno voluto dire la loro sulla partnership (ormai definitivamente saltata, ndr) con la controversa megalopoli saudita Neom, inizialmente comunicata dalla LEC e “ritrattata” in seguito alle feroci polemiche. Dopo la conferma di tale partnership con la città futuristica situata nord-ovest dell’Arabia Saudita, l’intero equipaggio della LEC, insieme a molti altri rivoltosi e gran parte della community globale del popolarissimo gioco esports, ha voluto esprimere tutta la propria delusione per l’accordo raggiunto con un Paese che non solo non riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso, ma condanna e discrimina apertamente gli omosessuali. Un’intesa ... Leggi su esports247

esports247_it : League of Legends, confermata la fine della partnership 'lampo' con Neom: decisivi i dipendenti di Riot… - Howly_Baecon : RT @niccichi: ionia's disaster trio go zzzz ??#League_of_Legends #jhin #shen #zed #jhinshenzed (?) - LPoneti : RT @rvnborn_esports: E' con grande entusiasmo che vi presentiamo il roster del Team di League of Legends! Head Coach: @RVNClown_lol Menta… - Saandrino95 : @Very_Edea2649 Scusa giusto, non so se hai mai sentito di giochi come league of legends oppure paladins, che hanno… - RVNClown_lol : RT @rvnborn_esports: E' con grande entusiasmo che vi presentiamo il roster del Team di League of Legends! Head Coach: @RVNClown_lol Menta… -