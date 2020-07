Juventus, all-in per Zaniolo: svelata l’offerta bianconera (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, la Juventus si appresta ad affrontare l'ultimo impegno della stagione e cioè la Champions League. I bianconeri sono chiamati a ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Lione per proseguire fino alle Final-Eight di Lisbona. Oltre al campo però si pensa anche al mercato e l'obiettivo numero uno si chiama Niccolò Zaniolo.Juventus SU Zaniolo: I DETTAGLI DELL'OFFERTAcaption id="attachment 781559" align="alignnone" width="300" Zaniolo (getty images)/captionDopo la rottura del crociato contro la Juventus, Zaniolo è tornato in campo nel post lockdown andando anche a segno contro Brescia e Spal. Due gol di potenza che certificano come il centrocampista abbia recuperato appieno dal tremendo ... Leggi su itasportpress

