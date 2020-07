Inzaghi: “Penso soltanto al Napoli, vogliamo chiudere al meglio una stagione memorabile” (Di venerdì 31 luglio 2020) Domani ultima giornata del campionato di Serie A. Al San Paolo si fronteggiano Napoli e Lazio. In conferenza stampa ha parlato l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi. Domani diventerà il tecnico con più presenze nella storia della Lazio. “In questo momento penso soltanto al Napoli, avremo una partita importante. L’ultimo sforzo di una stagione lunghissima, abbiamo fatto 12 partite di fila che sono state molto dure. vogliamo chiudere al meglio questa stagione memorabile per tutti. Siamo riusciti a vincere un trofeo e a ritornare in Champions dopo tredici anni. Immobile, Ronaldo permettendo, può vincere dei trofei, Luis Alberto la classifica degli assist e c’è anche il mio record di ... Leggi su ilnapolista

