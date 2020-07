Ilicic, il fantasista della Dea torna in Slovenia per favorire il recupero (Di venerdì 31 luglio 2020) Josip Ilicic ha avuto il permesso dalla società per proseguire il recupero in Slovenia: la Dea spera di riaverlo per la Final Eight di Lisbona Come riporta La Gazzetta dello Sport, Josip Ilicic avrebbe fatto ritorno in Slovenia con il permesso della società. L’Atalanta spera di riaverlo per la Final Eight di Lisbona valida per la fase finale della Champions League. Il fantasista dell’Atalanta non si è messo in mostra nel calcio post lockdown. Ilicic durante la stagione ha deliziato i propri tifosi a suon di gol e giocate da paura. Il doppio volto della sua condizione fisica si può notare dall’ultima gara disputata contro il Valencia, terminata con quattro gol dello sloveno. ... Leggi su zon

