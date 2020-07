Il Venezia vince 3-1 e spedisce il Perugia ai playout (Di venerdì 31 luglio 2020) Un grandissimo Venezia spedisce il Perugia di Oddo ai playout. Il match è stato sbloccato dai padroni di casa nei minuti finali del primo tempo con un rigore trasformato da Aramu. Sempre Aramu mette a segno la doppietta prima di servire l’assist della terza rete, confezionata da Capello. Il Perugia cerca di tenere vive le sperenza con la rete di Sgarbi, ma è tutto vano. Gli undici di Oddo devono affrontare il playout. Primo tempo I padroni di casa partono col piglio giusto, creando la prima opportunità. Fiordilino preoccupa Vicario dai 25 metri. Il Perugia rispinde con Falcinelli che però non fa paura a Lezzerini. I ritmi sono subito esaltanti, in palio vi è la salvezza matematica. Al 8′ Langella si lascia sfilare ... Leggi su sport.periodicodaily

