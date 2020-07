Il tocco del male: Denzel Washington scoprì uno strano dettaglio sulle scarpe dei poliziotti (Di venerdì 31 luglio 2020) Al fine di prepararsi per Il tocco del male Denzel Washington ha passato alcuni giorni con degli investigatori, osservando il loro comportamento. Per prepararsi per il suo ruolo ne Il tocco del male, Denzel Washington ha passato alcuni giorni con degli investigatori al fine di osservare il loro comportamento ed assorbire il loro manierismo. Durante una di queste nottate passate con le forze dell'ordine l'attore scoprì una particolarità molto interessante. Washington venne a sapere che alcuni poliziotti portavano un secondo paio di scarpe nel bagagliaio delle loro macchine mentre erano in servizio, dato che le scarpe che indossavano, di tanto in tanto, si ricoprivano di ... Leggi su movieplayer

