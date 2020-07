Il gioco oscuro della seduzione, su Raidue, una scappatella dalle brutte conseguenze (Di venerdì 31 luglio 2020) Un'avventura da poco che diventa un vero e proprio incubo: è quello che succede alla protagonista de Il gioco oscuro della seduzione, film-tv che Raidue manda in onda questa sera, 31 luglio 2020, alle 21:20. Un thriller in cui la minaccia per una donna diventa una minaccia per tutta la famiglia.Il gioco oscuro della seduzione, la trama Il film-tv parte con un ragazzo che, su un ponte, punta una pistola contro una ragazza, davanti alla madre di quest'ultima. Per capire come si sia arrivati fin lì bisogna fare un passo indietro. Conosciamo così Stephanie Peterson (Gina Holden), scrittrice di romanzi da tempo in crisi con il marito Kevin (Corin Nemec), tant'è che i due si stanno separando. Non solo: la donna ha ... Leggi su blogo

