Grafica di puntamento? Pronti! Ecco un bundle Nvidia (Di venerdì 31 luglio 2020) L’FPS tattico del momento, Rainbow Six Siege, creato dalla Ubisoft, basandosi sui lavori della grandissima saga di Tom Clancy, il defunto scrittore statunitense di spionaggio e di azione, è uno dei giochi più amati dal popolo degli Esports in questo esatto momento, con una Grafica che nonostante tutto, non invecchia e fa sempre la sua bellissima figura. Ma perché parliamo della Grafica e di questo gioco? Perché, Nvidia, la celebre e amatissima casa produttrice di Hardware che si occupa soprattutto di Grafica e di schede che permettano di dare il potere supremo ai nostri schermi e ai nostri pc, ha deciso di fare un bundle estremamente interessante, che riguarda proprio il gioco tattico creato dalla Software House francese. Col Frames Win Games, la Nvidia ... Leggi su esports247

