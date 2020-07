Gli esercizi per scolpire gli addominali di Halle Berry (Di venerdì 31 luglio 2020) Chi è alla ricerca di una fitness inspiration dovrebbe reindirizzare la sua attenzione su Halle Berry. Proprio come ha fatto l’altra perennial Jennifer Lopez per il suo personaggio in Hustlers, anche l’attrice l’anno scorso ha intrapreso un intenso allenamento fisico per il suo ruolo di combattente di arti marziali miste nel film in uscita Bruised. Halle Berry, 53 anni, ha un profilo Instagram con cui anche i fitness influencer più seguiti non possono competere. Il suo segreto? Allenarsi con esercizi total body piuttosto che movimenti mirati per tonificare un singolo muscolo. Insomma, sì agli squat e ai plank, ma non ai tradizionali crunch. È il metodo che segue da quando si allena con il personal trainer Peter Lee Thomas. «Gli allenamenti che eseguo con Peter sono costituiti da movimenti che riguardano tutto il corpo come gli squat, quindi sto scolpendo tutti i miei muscoli contemporaneamente, inclusi gli addominali. E sai cosa? Il mio core è tonico e forte come non lo è mai stato! Per me, scolpire gli addominali con allenamenti per tutto il corpo è anche infinitamente più divertente che fare 100 crunches. Ogni sessione di workout è diversa e me ne vado soddisfatta, con la consapevolezza che non solo ho lavorato duramente sul mio core, ma anche sul resto dei miei muscoli. Il tempo è prezioso e voglio il massimo dell’efficacia dall’allenamento», ha detto a Women’s Health. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Gli esercizi Gli esercizi per scolpire gli addominali di Halle Berry Vanity Fair Italia Fuggì un anno fa da Vercelli: arrestato in Liguria il boss di camorra latitante

Secondo gli inquirenti aveva raggiunto l’apice della carriera all ... Il nuovo gruppo controllava il gioco d’azzardo e la distribuzione delle slot-machines imposte agli esercizi commerciali della zona ...

Cellulite: la conosci davvero?

Due sono gli aspetti sempre associati alla cellulite ... A questo proposito, partiamo dal presupposto che non esistono esercizi specifici per la cellulite. Esiste però un filo conduttore che parte ...

