Export di armi, l’Italia tra i meno trasparenti in Ue. Da quattro anni non comunica all’Onu i Paesi a cui vende armamenti e mezzi militari (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Italia è uno dei Paesi meno trasparenti di tutta l’Unione europea quando si tratta di rendere conto a livello internazionale della vendita di armamenti ad altri Stati. Lo si scopre sfogliando i report annuali che ogni Stato che aderisce al Trattato sul commercio delle armi (Att) del 2013 (votato all’unanimità dal Parlamento italiano) deve inviare alle Nazioni Unite fornendo un resoconto delle armi e dei mezzi militari venduti o acquistati. Negli ultimi quattro anni, a partire dal report del 2017 (in riferimento all’anno 2016), quando alla guida del governo c’era Paolo Gentiloni, Roma indica esclusivamente il tipo, ma non il modello, del prodotto esportato e, soprattutto, non ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Export di armi, l’Italia tra i meno trasparenti in Ue. Da quattro anni non comunica all’Onu i Paesi a cui vende arm… - Noovyis : (Export di armi, l’Italia tra i meno trasparenti in Ue. Da quattro anni non comunica all’Onu i Paesi a cui vende ar… - Valori_it : Il nuovo rapporto SIPRI: gli USA incrementano loro quota di export. E appena 5 Stati si spartiscono il 75% del merc… - SafetySecMag : Gli esemplari di #armidafuoco testati da altri paesi membri sono riconosciuti anche in Italia, e viceversa: pertant… - Notiziedi_it : Export armi, Amnesty: 63% affari sono extra Ue. Egitto primo partner -

Ultime Notizie dalla rete : Export armi Export armi, Amnesty: 63% affari sono extra Ue. Egitto primo partner Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare 'Basta armi nel mondo, è ora di riconvertire', incontro in Piazza Matteotti

Interviene Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa di Brescia. Sarzana - Val di Magra - La Cooperativa di solidarietà tra i popol ...

Stop all'export di bombe in Arabia Saudita, 170 perdono il posto nella fabbrica sarda

"Volere espandere la produzione di armi significa non aver interesse alla pace. Quella bellica è un tipo di industria predatoria che costringe quadri e operai a desiderare che guerre e distruzioni non ...

Interviene Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa di Brescia. Sarzana - Val di Magra - La Cooperativa di solidarietà tra i popol ..."Volere espandere la produzione di armi significa non aver interesse alla pace. Quella bellica è un tipo di industria predatoria che costringe quadri e operai a desiderare che guerre e distruzioni non ...