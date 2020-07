Elisabetta Gregoraci nuovo fidanzato, l’ex di Diletta Leotta? (Di venerdì 31 luglio 2020) Stanno insieme Matteo Mammì ed Elisabetta Gregoraci? Il gossip si infiamma e pare che sia la nuova coppia dell’estate Su Elisabetta Gregoraci si infiamma il web che proclama, qualora fosse vero, la nascita della nuova coppia composta da Matteo Mammì ed Elisabetta Gregoraci. L’attrice e conduttrice, tornata in onda da poco alla conduzione di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri, pare sia già impegnata. In seguito alla relazione con Francesco Bettuzzi, l’ex di Flavio Briatore pare straveda per Matteo Mammì. Mammì è conosciuto perché ha avuto una storia lunga con Diletta Leotta, ma adesso, secondo il settimanale Chi è il compagno della Gregoraci. Infatti, proprio ... Leggi su kontrokultura

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Elisabetta #Gregoraci dimentica #Briatore, il nuovo fidanzato è l'ex di Diletta #Leotta FOTO - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: amore estivo con Matteo Mammì? - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, nuovo flirt per l'ex Briatore? - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato: è stata beccata proprio con lui - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato è l'ex di Diletta Leotta -