Dramma a Vinovo, 48enne uccide la compagna e si suicida (Di venerdì 31 luglio 2020) Terribile episodio di cronaca nera avvenuto a Vinovo, nel Torinese dove un uomo di 48 anni, di professione guardia giurata, ha dapprima ucciso la compagna 44 anni, impiegata come commessa in un supermercato con una pistola e poi con la stessa ha posto fine alla propria vita. Cronaca del fatto Da alcune settimane la coppa era andata in contro ad una separazione, forse non accettata in maniera serena dall’uomo: nel primo pomeriggio dopo il ritorno nell’abitazione da parte della donna dopo il turno lavorativo, la coppia avrebbe dapprima litigato verbalmente per poi sfociare in un acceso diverbio, fino a quando l’uomo ha tirato fuori l’arma da fuoco e compiuto l’insano doppio gesto. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, che hanno sentito diverse urla prima degli spari, inutili i tentativi di ... Leggi su giornal

