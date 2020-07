Cristina Parodi, in vacanza con il marito per dimenticare la tragedia (Di venerdì 31 luglio 2020) Questo articolo . Cristina Parodi e suo marito cercano di dimenticare la tragedia che ha colpito e tutta la popolazione di Bergamo durante la pandemia globale. Ecco come. Cristina Parodi ha avuto modo di trascorrere del tempo in compagnia di suo marito Giorgio Gori in vacanza per cercare di dimenticare tutto quel periodo legato alla pandemia globale. Purtroppo, … Leggi su youmovies

liottagio : Mi ha sempre affascinato e turbato quell'accostamento ossimorico tra viso di bellezza angelica e capezzoloni da Sch… - lettialbar1 : RT @PremioCampiello: 5 settembre 2020 – La finale della 58° edizione del #PremioCampiello2020 si terrà per la prima volta in Piazza San Mar… - ConfindustriaBL : RT @PremioCampiello: 5 settembre 2020 – La finale della 58° edizione del #PremioCampiello2020 si terrà per la prima volta in Piazza San Mar… - avi_alice : RT @PremioCampiello: 5 settembre 2020 – La finale della 58° edizione del #PremioCampiello2020 si terrà per la prima volta in Piazza San Mar… - PiaZorzi : RT @PremioCampiello: 5 settembre 2020 – La finale della 58° edizione del #PremioCampiello2020 si terrà per la prima volta in Piazza San Mar… -