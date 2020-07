Cremonese-Pordenone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Cremonese-Pordenone, match valevole per la trentottesima giornata di Serie B 2019/2020. Vincendo in casa della Juve Stabia nello scorso turno, la Cremonese ha conquistato la salvezza aritmetica. Un obiettivo che nonostante le ambizioni di alta classifica di inizio stagione non era più così scontato a un certo punto del campionato. La banda di Tesser invece proverà a vincere per mettere al sicuro le semifinali playoff senza passare dai preliminari (basterebbe anche un pareggio visto il vantaggio negli scontri diretti col Cittadella) e per provare il sorpasso allo Spezia. Finendo il campionato al terzo posto si godrebbe di un ulteriore vantaggio ai playoff: ad esempio in finale in caso di doppio pareggio tra andata e ritorno sarebbe la ... Leggi su sportface

