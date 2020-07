Coronavirus, treni AV tornano a viaggiare a capienza massima. Esperti “preoccupati” (Di venerdì 31 luglio 2020) I treni ad alta velocità ora possono viaggiare al cento per cento dei posti in barba al distanziamento sociale anti-covid. Una decisione che ha fatto esprimere al Comitato tecnico scientifico del governo “molta preoccupazione”. E così da oggi i treni ad alta velocità (o lunga percorrenza) Frecciargento e Frecciarossa di trenitalia e i treni Italo possono viaggiare al 100% dei posti. Si sono realizzate infatti alcune condizioni poste dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri varato lo scorso 14 luglio e che aveva la durata di due settimane.Da ieri quindi i treni possono viaggiare a piena capacità purché in presenza di alcune condizioni: tra queste, la misurazione della temperature prima del ... Leggi su ilfogliettone

