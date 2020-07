Coronavirus nel Lazio, resta alta l’attenzione per i casi d’importazione: attivo il drive-in del Forlanini per i rientri dalla Romania (Di venerdì 31 luglio 2020) Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno dall’ Albania, uno dalla Moldavia, uno dal Pakistan e uno dalla Polonia. Sono tre i casi nelle ultime 24h individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. Ci aspettiamo un Valore RT invariato nella valutazione settimanale. Le preoccupazioni espresse dal CTS sono condivise. Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, di questi 9 si sono resi irreperibili, senza alcun elemento di proporzionalità. Di questi 15 sono positivi ad oggi ovvero il 4,5%. Così il meccanismo non può ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Quando uscì il primo decreto, nel testo venne specificato che le visiere protettive ... che le direttive governative hanno mantenuto la situazione di emergenza da Covid-19, seppur con gradi di ...

