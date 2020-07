Coronavirus, aumentano i nuovi casi di contagio. Gli scienziati: ”Una crescita che preoccupa” (Di venerdì 31 luglio 2020) aumentano vertiginosamente i casi di Coronavirus, ieri 386 contagiati e 47 ricoveri in terapia intensiva. Preoccupazione tra gli scienziati Spaventa l’andamento epidemiologico di Coronavirus in Italia, dove ieri il bollettino ha segnato 386 casi di contagio. Un cluster di contagio si è verificato in Veneto dove ieri si sono registrati 200 casi di Covid. Anche la Lombardia ha un trend abbastanza elevato, toccando quota 88. L’andamento dei nuovi contagi di Coronavirus spaventa gli sentenziati del Comitato tecnico scientifico. “Il trend dei contagi è in crescita ed esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano come avvenuto già in altri ... Leggi su zon

petergomezblog : #Coronavirus, i dati – Aumentano i casi: 289 da ieri, ma crescono i tamponi. Sei le vittime - Open_gol : «Il virus è vivo e vegeto» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - sportface2016 : Preoccupazione in #Veneto, aumentano ancora i casi di #coronavirus - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Veneto, aumentano ancora i casi #Coronavirus #COVID__19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus: aumentano i nuovi casi, 386 in più da ieri. 765 le persone guarite, 3 i morti Rai News Abruzzo, la crisi del lavoro: primi timidi segnali di ripresa

Sebbene in un quadro di grave incertezza e di conclamata crisi economica, i mesi di maggio e giugno, in Abruzzo, sembrano offrire i primi timidi segnali di rilancio. Uno degli elementi più indicativi ...

In Liguria zero morti e zero pazienti in terapia intensiva. Malati: 5 in più di ieri

Genova, 30 luglio. Sono 1566 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1.152 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 5. Sono 7492 ...

