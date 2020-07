Coronavirus, ancora in calo l'indice Rt in Umbria: la 'classifica' delle regioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus: Speranza elimina l'Algeria dalla 'white list' e proroga le misure per chi arriva da Romania e Bulgaria 31 July 2020 VIDEO Coronavirus e proroga dello stato di emergenza, il presidente ... Leggi su perugiatoday

Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - fattoquotidiano : Salgono oltre i mille al giorno i nuovi contagi di coronavirus in Spagna [LEGGI] #edicola #30luglio - MicheleAnnibale : RT @FabrizioRoncone: I treni Frecciargento e Frecciarossa @LeFrecce di Trenitalia e di @ItaloTreno possono da oggi viaggiare con il 100% de… - MagdaCasetta : RT @angeloscola: La convivenza con il Coronavirus, alla quale siamo ancora costretti, domanda la crescita dell’amicizia civica. Ciascuno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora un forte sostegno a favore del pugilato Riviera24 Coronavirus: mentre a livello nazionale i casi salgono, nella nostra regione tornano a calare nuovamente, due positivi (non residenti) in Asl 1

Prosegue il su e giù dei casi positivi al Covid-19 (esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti) nella nostra regione. Quest'oggi ammonta a 1.148 (4 in meno rispetto a ieri). Il totale dei ca ...

Coronavirus, rinviata la riapertura delle discoteche: "Troppi rischi da feste e locali"

Dalla sera del 10 luglio riaprono discoteche e sale da ballo. Il via libera è arrivato con la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. L'attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli ...

Prosegue il su e giù dei casi positivi al Covid-19 (esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti) nella nostra regione. Quest'oggi ammonta a 1.148 (4 in meno rispetto a ieri). Il totale dei ca ...Dalla sera del 10 luglio riaprono discoteche e sale da ballo. Il via libera è arrivato con la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. L'attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli ...