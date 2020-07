Coronavirus, altri 379 positivi. Crescono i morti: nove in 24 ore (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo il trend in crescita, si registra oggi un lieve calo nei nuovi positivi al Covid. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 379 i nuovi positivi, poco meno dei 386 conteggiati ieri. La maggior parte dei nuovi contagi arrivano dal Veneto (+117), seguito da Lombardia (77) ed Emilia-Romagna (36). In aumento invece il numero dei decessi: sono 9. Cala di 194 il numero degli attualmente positivi, oggi sono 12.422. Tornano a scendere i ricoverati con sintomi (-32 rispetto a ieri) portando il numero a 716. In discesa pure i ricoverati in terapia intensiva: sono 41, 6 in meno di ieri. A salire in maniera significativa (+230) sono invece coloro che si trovano in isolamento domiciliare: il dato complessivo segna quota 11.665. In crescita pure i guariti: ad oggi sono 199.974, numero superiore rispetto ai 199.796 segnati ieri. ... Leggi su iltempo

