Coronavirus, acquisti di mascherine e igienizzanti sempre più in calo: più che dimezzati in 100 giorni – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Gli italiani hanno meno paura dell’emergenza Coronavirus rispetto ai mesi scorsi? Gli acquisti di mascherine e igienizzanti continuano a diminuire Per mesi l’emergenza Coronavirus ha preoccupato moltissimo la popolazione, ad oggi i casi di contagio in Italia sono in aumento ma molti cittadini non sembrano preoccuparsi come succedeva nei mesi scorsi. Federfarma fa sapere che … L'articolo Coronavirus, acquisti di mascherine e igienizzanti sempre più in calo: più che dimezzati in 100 giorni – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

TgrVeneto : Le previsioni di Confcommercio: 'Si spenderanno circa 135 euro a famiglia in acquisti'. Secondo una stima saranno s… - agilex2 : Il Belgio rafforzanda le misure contro il coronavirus a causa del crescente numero di contagi: - Il numero di con… - Rosyfree74 : RT @BeataVergineMa5: Vabbè, Aveva più di 5 milioni di euro in conti segreti; Vabbè, è indagato per frode in acquisti per forniture pubblic… - TheRenry : RT @BeataVergineMa5: Vabbè, Aveva più di 5 milioni di euro in conti segreti; Vabbè, è indagato per frode in acquisti per forniture pubblic… - Emer1678 : RT @BeataVergineMa5: Vabbè, Aveva più di 5 milioni di euro in conti segreti; Vabbè, è indagato per frode in acquisti per forniture pubblic… -