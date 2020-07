Como, ragazzo di 20 anni annega nel lago (Di venerdì 31 luglio 2020) Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Como. Una tragedia terribile, che arriva a soli cinque giorni di distanza dalla morte di un 23enne anch’egli annegato nel lago. Nella giornata di oggi, un ragazzo di origini straniere di soli 20 anni, è morto annegato nelle acque del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Vivarleonalbert : RT @Corriere: Moregallo, la galleria maledetta sul lago di Como: tuffi proibiti per un selfie, ancora un morto - AvvMennillo : Moregallo, la galleria maledetta sul lago di Como: tuffi proibiti per un selfie, ancora un morto - Luigiantonio80 : RT @Giacinto_Bruno: Moregallo, la galleria maledetta sul lago di Como: tuffi proibiti per un selfie, ancora un morto - angiuoniluigi : RT @Corriere: Moregallo, la galleria maledetta sul lago di Como: tuffi proibiti per un selfie, ancora... - AntonelloCocco4 : RT @Corriere: Moregallo, la galleria maledetta sul lago di Como: tuffi proibiti per un selfie, ancora un morto -