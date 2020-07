Anche la SSC Napoli ufficializza l'acquisto di Osimhen: il comunicato (Di venerdì 31 luglio 2020) Victor Osimhen al Napoli, ormai l'affare è diventato ufficialmente. Finalmente - verrebbe da dire - dopo i tentennamenti delle ultime settimane. Leggi su tuttonapoli

Finalmente - verrebbe da dire - dopo i tentennamenti delle ultime settimane. Dopo il tweet di Aurelio De Laurentiis, è arrivato anche il comunicato della SSC Napoli, pubblicato tramite il sito ...

Ora è ufficiale: Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli

L'attaccante nigeriano classe 1998 arriva dal Lille dopo settimane di trattative. L'annuncio di De Laurentiis su Twitter: "Benvenuto". Il Napoli fa il botto. E che botto. Ora è anche ufficiale: Victor ...

