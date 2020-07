Usa-Urss, Monaco 1972: c’era Sepp Blatter dietro i tre secondi della discordia (Di giovedì 30 luglio 2020) La sconfitta degli Stati Uniti contro l’Unione Sovietica nella finale del torneo olimpico di basket del 1972 resta un evento storico: gli americani videro interrompersi la striscia di ori consecutivi cominciata nel 1936, pochi giorni dopo l’attentato che uccise 11 atleti isrealiani e un poliziotto, oltre che i terroristi stessi. Il finale di quella gara fu controverso, perché il cronometro fu riposizionato e il tempo rimanente passò da un secondo a tre: quanto bastava per permettere all’U di segnare il canestro della vittoria. Protagonista di quella vicenda, come racconta Il Giornale, fu Sepp Blatter, che ventisei anni dopo diventerà il presidente della FIFA. Quando il verdetto sembrava definitivo, ecco l’invasione di campo della politica, il ... Leggi su ilnapolista

