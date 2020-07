Uomini e Donne, vacanze di lusso per Sonny, Sara, Cecilia e Carlo: ecco dove alloggiano (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Alcuni ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di trascorrere le vacanze estive insieme in un hotel di lusso. I protagonisti sono Sonny, Sara, Cecilia e Carlo. I quattro hanno preso casa insieme ad Ibiza e trascorreranno in reciproca compagnia questi giorni. All’allegra combriccola, però, nella giornata odierna si è aggiunta anche un’altra persona. Stiamo parlando di Giovanna Abate. Quest’ultima, ovviamente, è arrivata sull’isola da sola non essendo più fidanzata. Le vacanze di lusso degli ex tronisti di Uomini e Donne A Uomini e Donne sono nate delle belle amicizie tra gli ex tronisti, al punto da ... Leggi su kontrokultura

