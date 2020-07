Turismo, la Calabria fra le mete preferite ad agosto: anche la Sicilia ai primi posti (Di giovedì 30 luglio 2020) Puglia sul podio più alto. E a completare il trio di testa Toscana e Sicilia . Quindi, nell’ordine, ai primi posti in classifica: Sardegna, Calabria , Campania, Emilia Romagna, Marche, Liguria. È il... Leggi su feedpress.me

Tony_Cavallaro : RT @LaCnews24: Turismo in calo ma la Calabria e' tra le mete italiane preferite #calabrianotizie #newscalabria - CorrCalabria : #Turismo, #Calabria al quinto posto tra le mete preferite dagli italiani - LaCnews24 : Turismo in calo ma la Calabria e' tra le mete italiane preferite #calabrianotizie #newscalabria - jblasa : Peppe Voltarelli ?? al via il nuovo tour, 'Planetario' Cosenza, Arena Rendano #peppevoltarelli #tourvoltarelli… - jblasa : ?? Ritorna il Festival Euromediterraneo di Altomonte domenica 2 agosto #festivaleuromediterraneo #festivalaltomonte… -

L'INDAGINE CNA

